Confira objetos que não serão permitidos no Réveillon Manaus 2025

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa os objetos que não terão acesso permitidos nesta segunda-feira, 30/12, e terça-feira, 31/12, no “Réveillon Manaus 2025 - O Encontro da Nossa Gente”. O evento, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), é uma tradição na capital amazonense para celebrar o encerramento deste ano e dar as boas-vindas ao novo ano.

Estão proibidas de adentrar nos eventos as pessoas com objetos que, de alguma forma, ameacem o público presente, como arma de fogo ou arma branca, incluindo facas e similares; materiais cortantes ou perfurantes, como faca, canivetes, bastões, martelos e similares; guarda-chuvas com hastes metálicas; tubos de bandeiras em material contundente; substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos: fogos de artifício, explosivos e similares; tubos em aerossol contendo quaisquer substâncias; garrafas, copos, pratos e quaisquer outros materiais de vidro; dardos, seringas e extintores; geleiras e capacetes.

Nesta segunda-feira o “Réveillon Gospel”, na praia da Ponta Negra, abrirá a programação das festividades de fim de ano, com shows voltados à fé e à espiritualidade. Já na terça-feira, a celebração da virada será realizada, simultaneamente, em três pontos da cidade: na praia da Ponta Negra, zona Oeste; no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, nas zonas Norte e Leste; e na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul da cidade.