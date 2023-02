Condenado por matar e estuprar britânica Emma Kelty é preso em hospital de Manaus

Manaus/AM - Arthur Gomes da Silva foi preso, na madrugada desta quarta-feira (08), enquanto acompanhava a própria filha em atendimento médico no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam). Ele estava foragido após ser condenado a mais de 32 anos de prisão pela morte da atleta britânica Emma Kelty, ocorrida em setembro de 2017, na praia do Boieiro, próximo à Comunidade Lauro Sodré, no município de Coari, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, a equipe médica percebeu atitude suspeita do homem e acionou a Polícia Militar. Durante a abordagem, os militares constataram que Arthur estava foragido e o encaminharam ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar pelos procedimentos cabíveis.

O réu foi julgado em julho do ano passado e condenado a 32 anos, 6 meses e 1 dia de prisão pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e corrupção de menores. No entanto, por ter ficado em prisão cautelar, a pena definitiva ficou em 29 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, mais 234 dias-multa, a ser recolhida ao Fundo Penitenciário Estadual.