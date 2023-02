Amazonas envia nova remessa de insumos para os Yanomami

O secretário de estado de saúde do Amazonas, Anoar Samad, falou sobre o envio dos insumos. “Foi uma determinação do governador Wilson Lima e um pedido da Secretaria de Saúde de Roraima para que nós pudéssemos ajudar, sobretudo com medicamentos e latas de leite específicas para crianças”, pontuou.

A ajuda humanitária prestada a Roraima tornou-se possível devido ao abastecimento da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). Entre os medicamentos, estão ibuprofeno, omeprazol e paracetamol, que devem auxiliar no tratamento de doenças que atingem os povos Yanomami.

