Reclamações sobre sites de vendas subiu 10% em 2022 no Amazonas, aponta Procon

Manaus/AM - De acordo com dados do Procon-AM, as reclamações sobre sites de vendas subiram 10% em 2022. No ano passado, o órgão recebeu mais de 2 mil queixas. Nos primeiros meses de 2023, já foram mais de 370 reclamações sobre compras na Internet.

As principais queixas são atraso na entrega, diferença entre o produto anunciado e o recebido, dificuldade para cancelar a compra, e falta de atendimento pós-venda. O presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, orienta o consumidor a procurar os canais de atendimento do órgão para a resolução do problema.

“A recomendação é reunir toda a documentação probatória, que são as notas fiscais, os prints da tela que mostram as etapas da compra, os anúncios e a foto do produto. Com todas essas provas, o Procon notifica o estabelecimento em cinco dias para apresentar uma resposta ao consumidor. Caso a exigência não seja cumprida, o site é multado“, explica.

Fraxe ressalta que um dos principais cuidados para realização de compra on-line segura é verificar a confiabilidade do site em que o consumidor deseja comprar o produto. “Antes da compra, o consumidor precisa fazer pesquisas prévias para checar a reputação do endereço eletrônico. Faça uma coleta de depoimentos de outros consumidores. O site Reclame Aqui divulga uma lista de sites que não são confiáveis”, diz.

O consumidor também precisa ficar atento a diversos golpes que acontecem na Internet. O consumidor deve ter cuidado ao disponibilizar dados pessoais em qualquer site. “Evite redes de wi-fi públicas. Os criminosos estão atentos a estes locais e conseguem se hospedar em redes de wi-fi que ficam em shoppings e locais de lazer e coletam senhas e dados bancários. Redobre o cuidado ao clicar em mensagens e links enviados via e-mail e mensagens de textos. É importante sempre analisar se o assunto e a mensagem estão escritos corretamente, ter atenção ao nome do remetente, só abrir anexos ou links de pessoas conhecidas”, alerta.

Para melhor atender a população amazonense o Procon-AM dispões de atendimento em sua sede, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na av. André Araújo, 1500 – Aleixo, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009.

Ou através do nosso site: www.procon.am.gov.br e e-mail: [email protected] .