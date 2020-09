Concurso da Prefeitura de Iranduba encerra inscrições na próxima semana

Manaus/AM - O concurso público para a Prefeitura de Iranduba, interior do Amazonas, está com inscrições abertas para o preenchimento de 211 vagas para os cargos de professor e auxiliar de serviços gerais, além de formação para cadastro reserva. Os salários podem chegar a R$ 1,4 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de outubro pelo site da banca Merkabah, organizadora do certame. As escolaridades exigidas são fundamental e superior.

A prova objetiva deve acontecer no dia 8 de novembro. Abaixo, o edital com as informações completas sobre o concurso.