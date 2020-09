Como melhorar vendas usando e-commerce e marketplace é tema de palestra

Manaus/AM - O Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Amazonas realiza a primeira edição do “Café Business: Encontro de Líderes”, nesta quarta-feira (09), a partir das 9h30. O evento será gratuito e totalmente on-line, com palestras e painéis com assuntos de interesse dos empresários. Transmissão via Youtube (Fecomércio AM, Sesc AM e Senac AM).

Os interessados podem se inscrever por meio do site: https://www.sympla.com.br/cafe-business---alavancando-as-vendas-e-aproximando-o-cliente__956804. O convidado desta edição será Cleber Piçarro, CEO da Nerus, empresa especializada na transformação de vendas físicas em vendas omnichannel, trazendo o tema “Omnichannel na prática: como melhorar suas vendas usando e-commerce e marketplace”.

Piçarro é graduado em Ciência da Computação (PUC-MG) e Administração pela (UFMG). Possui MBA pelo IBMEC, certificado PMP e Mestrado em Estratégias Empresariais pela PUC MG. É ex- diretor da TOTVS S/A e da RM Sistemas S/A onde atuou por 18 anos.

De acordo com Piçarro o evento visa debater o contexto do mercado atual e estratégias de vendas digitais. “Queremos falar bastante sobre o que está acontecendo mundo de maneira geral e mais especificamente no Brasil, com relação ao varejo. Como alavancar as vendas digitais, sem abandonar as vendas físicas. Fortalecendo a venda nos dois canais ao mesmo tempo”, disse.