Começa hoje troca de pulseiras para Festa dos Visitantes em Parintins

Manaus/AM - A troca de alimentos não perecíveis por pulseiras de acesso para a Festa dos Visitantes inicia nesta terça-feira (27), se estendendo até quinta-feira (29), quando será realizado o evento no Bumbódromo, em Parintins, no interior do Amazonas.

A entrada da Festa dos Visitantes será gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou de dois itens de uma lista predefinida de produtos, disponibilizada nas redes sociais das secretarias envolvidas.

O posto de troca, coleta e armazenamento será a Escola Estadual São José Operário, na rua Oneldes Martins, em Parintins, e funcionará das 8h às 14h.

Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso, que terá cores distintas indicando os setores disponíveis no Bumbódromo: pista (arena), galera do Caprichoso, galera do Garantido e cadeiras laterais. Para os camarotes, a doação de alimentos corresponde a capacidade de convidados do local e também devem ser levados à escola.

Acesso de menores

Em visita técnica à escola São José Operário, o secretário executivo de Cultura, Candido Jeremias, alinhou os últimos detalhes da ação integrada. Ele alertou quanto ao cadastro que será preenchido no ato da troca.

“É importante dizer que toda a estrutura que será montada na escola estadual precisará de um cadastro com RG, CPF e naturalidade dessa pessoa e já colocar as pulseiras de acesso à Festa dos Visitantes”, ressalta Candido.

Podem participar da festa, crianças a partir de 10 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. No momento da troca dos alimentos, devem apresentar os seguintes: certidão de nascimento ou documento de identificação com foto dos menores. Além disso, documento (RG e CPF) dos pais ou responsáveis.

Quanto à destinação das doações, a secretária adjunta da Seas, Selma Melo, explica que um edital para credenciamento das entidades, somente com sede em Parintins, será lançado nesta segunda-feira (26).

Festa dos Visitantes 2023

A festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho). Pela primeira vez, a festa será realizada no Bumbódromo e contará com um palco 360º para receber os shows de Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão, DJ Jorge Neto e as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes.