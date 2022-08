Com prêmio de R$ 20 mil, corrida dos bombeiros tem inscrições abertas em Manaus

Manaus/AM - Com premiação que ultrapassa os R$ 20 mil, as inscrições para a 25ª “Corrida do Fogo 2022”, do Corpo de Bombeiros já podem ser realizadas pelos atletas no site www.ticketsports.com.br/fogo.

A corrida acontecerá no dia 27 de novembro, às 6h, com largada e chegada em frente ao Quartel do Batalhão de Bombeiro Especial (BBE), que fica localizado em frente da rodoviária, zona oeste.

As inscrições custam R$ 90,00 com direito ao kit tradicional que contém adesivo com numeração, camiseta, um copo e uma sacola, e R$ 60,00 o kit simples que contém adesivo com numeração e uma sacola.

A competição será dividida em duas categorias, Bombeiro Militar e Público em Geral com premiação entre troféus e dinheiro.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, disse que a corrida deste ano terá um novo endereço para facilitar e testar o tempo dos atletas.

“Os percursos serão de 5 e 10 quilômetros ao longo da avenida Constantino Nery, um percurso inovador e propício para os atletas buscarem seus recordes pessoais e principalmente, ótimo para quem está iniciando no esporte e buscando cuidar da sua saúde”, disse Muniz.