Com motosserras, trio é preso suspeito de crime ambiental no Amazonas

Manaus/AM - Na operação Tamoiotatá de combate aos crimes ambientais no sul do Amazonas, os agentes de fiscalização apreenderam três motosserras, um pássaro curió e um galão de combustível. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 43 mil. A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (4), durante vistoria na rodovia BR-319, no município de Humaitá.

Conforme o relatório policial, foram flagradas três pessoas em uma área de loteamento realizando queimadas e utilizando motosserras para cortar madeiras. Ao abordar os suspeitos, os agentes constataram que não havia procedência do material utilizado, e os responsáveis não apresentaram o comprovante de posse do terreno.

Os suspeitos foram detidos, o material foi apreendido e o trio foi conduzido ao 8° Distrito Policial de Humaitá, para os procedimentos judiciais.

Participaram da ação agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), da Polícia Civil e da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).