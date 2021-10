Programa ‘Opera+’ prevê mais de mil cirurgias por mês em Manaus

Manaus - Visando aumentar as cirurgias eletivas no estado do Amazonas, o programa “Opera+” foi lançado nesta terça-feira (5) pelo governador Wilson Lima. A solenidade aconteceu no Hospital Delphina Aziz, na zona norte de Manaus, unidade hospitalar que fará 1.295 cirurgias a mais por mês para pacientes da rede estadual de saúde.

No Delphina serão realizadas cirurgias gerais (hérnia, vesícula e outros procedimentos do aparelho digestivo), ginecológicas, urológicas, proctológicas, oftalmológicas, vasculares e dermatológicas.

A meta é alcançar, nos meses seguintes, 3.169 cirurgias/mês em Manaus, utilizando também outras unidades da rede estadual. O projeto prevê, ainda, a oferta de cirurgias na rede de saúde do interior do estado.



No interior do Amazonas, a meta é realizar cirurgias gerais, oftalmológicas e ginecológicas em parceria com as prefeituras.