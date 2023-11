Com duas mortes no ano, Amazonas registra queda de 14% em picadas de cobras

Manaus/AM – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) registrou duas mortes por picadas de cobra em 2023, entretanto, mesmo com os óbitos o número representa uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

As duas mortes foram causadas pela picada da surucucu-pico-de-jaca, a maior serpente peçonhenta das Américas.

De janeiro a outubro deste ano, 1.513 acidentes com serpentes foram registrados. O mesmo período no ano passado, 1.775 casos ocorreram, segundo a FVS.

Os dados apontam que 149 casos foram com a serpente surucucu-pico-de-jaca ou apenas Surucucu. Já 81,3% dos casos são de acidentes com a espécie jararaca.

Um caso recente que repercutiu nacionalmente foi em outubro quando o lavrador Cícero José de Oliveira, de 43 anos, foi picado por uma cobra Surucucu no município de Careiro, e precisou esperar por quatro dias para ser resgatado. Com ajuda de agentes do Ibama, o lavrador foi resgatado da floresta e encaminhado para uma unidade hospitalar.