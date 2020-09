Com adesão de poucos alunos, escolas retomam aulas presenciais no Amazonas

Manaus/AM - A rede estadual de ensino retomou as aulas presenciais do Ensino Fundamental na manhã desta quarta-feira (30), mas o retorno dos estudantes foi tímido e aparentemente bem abaixo do esperado.

Na terça (29), o Governo anunciou que aguardava um público aproximado de 110 mil estudantes, em 107 escolas distribuídas pela cidade, porém, com medo da Covid-19, muitos pais optaram por não levarem os filhos.

Desde que os casos de coronavírus aumentaram, a população está mais receosa e muita gente acredita que as escolas podem representar um ambiente propício para a propagação do vírus.

Os próprios professores foram resistentes à decisão e tentaram de várias formar cancelar as aulas presenciais para todas as unidades do estado. Mesmo assim, o Governo insiste que o ambiente escolar é seguro e que todas as medidas estão sendo tomadas para evitar o risco de contágio.

Para isso, as escolas receberam dispensers e totens de álcool gel, assim como pias e tapetes sanitizantes. Os alunos e funcionários também receberam máscaras de proteção e foram orientados sobre distanciamento, mas ainda assim, grande parte dos pais prefere não arriscar e permanece a favor de que o ensino siga pelos próximos meses na modalidade online.

O movimento nas escolas foi considerado calmo, mas Luis Fabian Barbosa, secretário de Educação do Estado acredita que o receio será superado nos próximos dias e garante que vai seguir com o Plano de Retorno às Atividades Presenciais.