Com 3,1 mil vagas para o Amazonas, IBGE abre inscrições

Manaus/AM - Estão abertas a partir de hoje, dia 15, até o próximo dia 29 deste mês, as inscrições para contratar 3 mil pessoas para atuar como recenseador, Agentes Censitário Municipal (ACM) e Supervisor (ACS) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas e há vagas em todos os municípios do Estado. No total, são três processos seletivos para o Censo, com vagas no Amazonas.

São eles: para Agentes Censitários Municipais/Agentes Censitários Supervisores (nível médio); para recenseadores (nível fundamental), pela banca FGV; e para Agentes Censitários de Administração e Informática (nível médio), pela banca IBFC. Todos os processos seletivos visam a preencher as vagas com profissionais que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022.

No Amazonas, são 3.129 vagas no total, sendo 2.702 vagas para recenseador, 390 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS)/Agente Censitário Municipal (ACM), e ainda 37 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI).

As inscrições para recenseador e para ACM/ACS vão de 15 a 29 de dezembro, pelo site da FGV, e para Agente Censitário de Administração e Informática, começaram ontem, dia 14 de dezembro, e irão até o dia 10 de janeiro, no site da IBFC, pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21