Cartilha da Fiocruz orienta cuidados contra Covid-19 nas festas de fim de ano

Manaus/AM - A falta de imunização completa e pessoas com sintomas de Covid-19 são questões a serem avaliadas nos pequenos encontros entre amigos e familiares nas festas de final de ano.

A orientação está sendo divulgada pelo Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com o alerta de que a pandemia não acabou, o texto lembra que as aglomerações devem continuar a ser evitadas, especialmente em ambientes em que existam pessoas não imunizadas ou com sintomas da Covid-19.

As orientações valem mesmo diante do avanço da vacinação, da queda dos principais indicadores da pandemia em todo os estados, que são conquistas da campanha de imunização contra a Covid-19.

Entretanto, a Fiocruz adverte que a pandemia não só permanece como também fez surgir variantes como a Delta no final de 2020 e neste 2021, uma nova variante, a Ômicron, que também representa um alerta sobre a pandemia e a realização das festividades de fim de ano.

No texto da revista, os organizadores dizem que apesar das conquistas, é fundamental avançar na vacinação e manter as medidas adicionais de proteção.

Além da cartilha, as orientações também serão divulgadas em formato de cards informativos que possam ser compartilhados pelo WhatsApp e demais redes sociais, bem como por uma enquete nas redes, que simula um jogo para a pessoa que deseja ir a um encontro de fim de ano da maneira mais segura possível.

Um dado importante levantado pelos especialistas é que nos encontros familiares, não se sabe se todos estarão vacinados, se são do grupo de risco ou mais vulneráveis, como os idosos, ou ainda se há crianças na família, que ainda não puderam se vacinar.

Para os pesquisadores envolvidos na produção da cartilha, as orientações sugeridas podem e devem ser compartilhadas e discutidas em família, grupos de amigos, locais de trabalho, comunidades e outros coletivos.

“O objetivo é esclarecer, dialogar e pactuar estratégias solidárias e conscientes para que possamos manter as festas cuidando uns dos outros, bem como incentivar familiares, amigos e colegas de trabalho não imunizados a se vacinarem”, destaca o texto.

Na edição, o Observatório Covid-19 da Fiocruz destaca que a proximidade das festas de fim de ano e das férias escolares impõem especial atenção sobre o monitoramento da intensidade com que as pessoas retornam a circular pelas ruas. Além disso, há o aquecimento do turismo, que provoca o aumento de circulação de pessoas nas ruas.

Quem ainda não está com o esquema vacinal completo, recebe a recomendação para ir a um posto de saúde 14 dias antes do evento para que possa estar protegida e ajudar a proteger os outros também.

A Fiocruz pede ainda que essa é a mensagem importante a ser muito compartilhada e incentivada nos grupos de família e amigos do WhatsApp.