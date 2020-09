City Tour retorna em outubro no Amazonas

Manaus/AM - Em comemoração ao Dia Internacional do Turismo, o Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), anunciou, neste domingo (27/09), o retorno dos ônibus panorâmicos que irão operar a rota dos principais pontos turísticos de Manaus. O serviço estava suspenso e retorna oficialmente no próximo dia 10 de outubro, totalmente legalizado.

O repasse do veículo de volta para a iniciativa privada foi marcado por um city tour para funcionários da Amazonastur, representantes do trade local (empresários do ramo do turismo), da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), da Companhia de Policiamento Turístico (Politur) da Polícia Militar e turistas convidados. Com partida do Largo de São Sebastião, o roteiro deste domingo incluiu a área portuária do Centro Histórico de Manaus, Arena da Amazônia, Complexo da Ponta Negra e Ponte Rio Negro.

Na porta do ônibus, avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras estavam afixados. Na entrada, houve fila respeitando o distanciamento e o uso de álcool em gel para higienizar as mãos também foi uma exigência. As poltronas foram identificadas por cores e os convidados podiam se sentar apenas nas azuis.

Inicialmente, a operação estava marcada para começar nesta segunda-feira (28), mas devido à pandemia e em consequência, à necessidade de novas restrições para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, a KF Transportes e Turismo Eireli, empresa que vai operar o serviço, optou por iniciar as atividades do city tour no dia 10 de outubro e, somente, aos sábados, até que os registros diários de novos casos da Covid-19 reduzam, explica o representante da empresa, Wolner César.

Para adquirir os pacotes e obter mais informações sobre os roteiros, a empresa disponibiliza os telefone (92) 98807-5519, 99245-9009 ou 92 991278529, o Instagram @kfturismomanaus e o e-mail [email protected]