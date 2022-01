Circulação da Ômicron aumenta média móvel de casos de Covid no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), informou que houve um aumento expressivo na média móvel de casos de Covid-19, com alta de 1.007% no Amazonas. O maior crescimento foi identificado em Manaus, com 2.493%. O interior do Estado teve elevação de 211% na média móvel de casos. Os dados são referentes ao período de 1º a 13 de janeiro. O Estado saiu de uma média de 105 casos registrados por dia, em 1º de janeiro, para 952 casos no dia 13 deste mês. O Secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, reforça que o avanço da média móvel de casos está associado à virulência da variante Ômicron. Enquanto a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus, com a predominância da variante Gama (P.1), é de 1.01, ou seja, uma pessoa pode transmitir o vírus para outras 101 pessoas, um infectado pela Ômicron tem capacidade de contaminar mais de 200 pessoas. “Já prevíamos um aumento exponencial de casos, mas não tão grande. A variante Ômicron tem uma transmissibilidade muito elevada e provoca uma quantidade bem menor de quadros graves, mas é diferente de não provocar quadros graves", afirmou o secretário e médico Anoar Samad. O Estado permanece com 22 casos confirmados da variante Ômicron, todos os pacientes apresentam sintomas leves e não precisaram de hospitalização. Segundo a FVS-AM, mais 600 amostras foram enviadas ao laboratório do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), para sequenciamento genético. Ocupação de leitos Os leitos clínicos ocupados na rede pública para pacientes com Covid-19 apresentaram variação de 391%, saltando de 22 leitos ocupados no dia 3 de dezembro, para 108 na quinta-feira (13). Na rede privada, a variação da taxa de ocupação dos leitos clínicos foi de 89%, passando de sete para 17 internações. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19 apresentaram variação de 119%, saltando de 16 para 35 leitos ocupados. Óbitos - A SES-AM esclarece que, apesar do avanço das contaminações, a variação no número de óbitos pela Covid-19 não acompanhou a mesma proporção. O último boletim divulgado pela FVS-RCP registra 227 pacientes internados, sendo 182 em leitos clínicos (18 na rede privada e 164 na rede pública), 39 em UTI (5 na rede privada e 34 na rede pública) e 6 em sala vermelha.

