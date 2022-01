Novo Ensino Médio: profissionais da educação do Amazonas recebem formação

Manaus/AM - Com a intenção de criar diálogos e promover a troca de experiências, gestores, pedagogos, e assessores pedagógicos das Coordenadorias Distritais e Regionais de Educação do Amazonas participaram do Encontro Informativo de Apresentação do Novo Ensino Médio (NEM), realizado nesta quarta (12) e quinta-feira (13). O encontro ocorreu de forma virtual e contou com a participação do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas.

No primeiro dia, as reuniões foram realizadas utilizando a plataforma Google Meet, atendendo as Coordenadorias Distritais de Manaus e respectivas escolas de ensino médio.

No segundo dia, o público de interesse foram as Coordenadorias Regionais de Educação, com suas escolas de Ensino Médio. A transmissão foi via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) e pelo canal da Secretaria de Educação no Youtube.

Participaram da programação o diretor do Departamento de Gestão Escolar, Júlio Meireles, e o presidente do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, Tiago Lima, que presidiu o encontro.

Para isso, a Secretaria de Educação, por meio do Comitê de Implementação, disponibilizou um formulário para que os participantes pudessem tirar dúvidas quanto ao Novo Ensino Médio. O documento segue disponível para acesso: https://forms.gle/C4BjsLY1TgfUCS137.

Implementação do NEM – O encontro abordou as ações de implementação para o início do ano letivo de 2022, como a elaboração de orientações à equipe escolar; ampliação da jornada escolar para 3 mil horas (1 mil horas anuais); padronização das ofertas, com quatro estruturas curriculares, sendo: escola regular parcial diurna e noturna, escola em tempo integral e integral bilíngue.

Outro ponto abordado foi a formação continuada de profissionais da rede estadual; o material pedagógico dos Itinerários Formativos (IFs), por meio das Unidades Curriculares; e a parametrização do Sistema Integrado de Gestão (Sigeam) e do Diário Digital. Além disso, foram passadas informações quanto às principais ações do Ciclo I de Implementação, para o triênio 2022-2024.