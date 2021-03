Cetam tem mais de 6 mil vagas em cursos preenchidas em poucas horas

No dia 15 de março, estará disponível no site do Cetam a lista de candidatos à vaga de espera. As aulas começam em 22 de março e seguem até 18 de maio, nos horários da manhã, tarde e noite, com aulas online.

Manaus/AM - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriu nesta segunda-feira (8) inscrições para 6.120 vagas em 42 cursos profissionalizantes, mas em poucas horas todas as vagas foram preenchidas.

