Cetam divulga lista de aprovados em cursos técnicos e especializações técnicas

Manaus/AM- O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), divulgou o resultado final dos processos seletivos para cursos técnicos e especializações técnicas, na capital e interior do estado.



Os candidatos aprovados na seleção deverão aguardar até o dia 10 de janeiro, quando sairá a convocação para efetuarem a matrícula. Todos os detalhes referentes às etapas seguintes estarão em um novo edital, que deverá ser lido com atenção. Nele constarão os prazos, documentos necessários, quando e onde deverão ser entregues. As aulas, na capital e interior, iniciarão dia 15 de março.



Foram ofertadas 7.240 vagas. Dessas, 2.520 destinaram-se à capital (1.760 em cursos técnicos e 760 especializações técnicas) e 4.720 divididas entre 54 cidades do interior (4.360 em cursos técnicos e 360 especializações técnicas).



Para Manaus, o Cetam disponibilizou 26 cursos técnicos e 13 especializações. Para os municípios, foram 35 cursos técnicos e 6 especializações que atenderão 8 cidades. As inscrições para o processo seletivo aconteceram de 28 de novembro a 12 de dezembro de 2021.



A relação dos aprovados dentro do número de vagas, além dos nomes de quem ficou na lista de espera, também pode ser encontrado nos sites do Cetam e da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Cetam.



