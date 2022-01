Amazonas tem 1.203 casos confirmados de Influenza e 7 mortes pela doença

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas afirmou nesta sexta-feira (7), que o estado já registra 1.203 casos de Influenza A. Do total 84% (1.007) são da linhagem H3N2. A FVS afirmou que o Amazonas encontra-se no período sazonal para vírus respiratórios até maio, e que houve aumento de casos, internações e óbitos por Influenza A, do tipo H3N2. Conforme o boletim, 55% dos casos confirmados de Influenza A ocorreram em mulheres. Os municípios do Estado que mais apresentaram casos de Influenza A são: Manaus (945), Tefé (112), Manicoré (23), Manacapuru (14), São Paulo de Olivença (10), Jutaí (9), Rio Preto da Eva (7), Iranduba (6), Careiro (5) e Itacoatiara (5). Além de 33 casos de pessoas de outros estados. Mortes Foram registrados sete óbitos por Influenza; seis pessoas de Manaus e uma de São Gabriel da Cachoeira. Quatro dos sete óbitos ocorreram entre os dias 19 e 25 de dezembro de 2021. E 71% dos casos apresentaram, pelo menos, um fator de risco, como hipertensão e diabetes.

