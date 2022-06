Certificação da Amazonprev garante empréstimos e repasses da União ao Amazonas

Manaus/AM - Através da Secretaria de Previdência, o Ministério da Economia conferiu à Fundação Amazonprev, nesta sexta-feira (24), o Certificado de Regularidade Previdenciários (CRP), que garante ao Amazonas o acesso a financiamentos de recursos federais.

O CRP atesta que a instituição do Amazonas segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. O título é emitido semestralmente e a instituição amazonense nunca teve negado esse tipo de certificado, que passa a valer até 22 de dezembro.

A diretora-presidente da Amazonprev, Maria Neblina, vincula a emissão do certificado à possibilidade de o Amazonas receber empréstimos e financiamentos com instituições financeiras federais, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998.

“Essa renovação só traz benefícios ao Amazonas, pois garante que o Estado continue a receber transferências voluntárias de recursos federais, além de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União”, declara.

As articulações para a emissão do CRP se iniciaram no começo do mês de junho, quando a Amazonprev, na pessoa da diretora-presidente Maria Neblina Marães e o diretor de Previdência da instituição, André Luis Bentes de Souza, foram à Brasília acompanhar as análises da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social aos itens que compõe o estudo para a liberação do documento. Um desses requisitos é o acesso de aposentados e pensionistas às informações do portal da transparência para o acompanhamento regular das finanças da instituição.