Festival Folclórico de Parintins será transmitido no Largo de São Sebastião, em Manaus

Seguindo a ordem do sorteio de apresentação do 55º Festival de Parintins, o boi Garantido abre a primeira noite, sexta-feira (24/06), de festa enquanto o Caprichoso encerra a programação.

Manaus/AM - O Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, vai receber o público neste fim de semana para a transmissão do 55º Festival Folclórico de Parintins. A ação acontece entre os dias 24 e 26 de junho. As transmissões, que fazem parte do projeto “Circuito +Cultura”, iniciam 30 minutos antes do espetáculo.

