Cerca de 8 mil estudantes participaram do Enade na Nilton Lins em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerrou, às 17h30 (horário de Brasília) deste domingo (26) a aplicação regular do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023.

A Universidade Nilton Lins recebeu cerca de 8 mil estudantes finalistas de diversos cursos de graduação. Com a chuva e a grande quantidade de fluxo no local, o trânsito na área ficou bastante carregado. Porém, as provas foram realizadas sem grandes intercorrências.

Nesta segunda-feira (27), começa o prazo para preenchimento do Questionário do Coordenador de Curso. Já os pedidos de dispensa de prova poderão ser feitos entre 4 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024. Essa opção é prevista para o participante que não compareceu à prova por motivos listados no edital, desde que tenha preenchido o Questionário do Estudante.