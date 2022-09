Caso suspeito de varíola dos macacos é investigado em homem de São Gabriel da Cachoeira

Este pode ser o segundo caso da doença no interior. Dos 54 casos confirmados no Amazonas, 53 são de Manaus e um é de Parintins.

A FVS informou, por meio de nota, que o paciente deu entrada no hospital por outro motivo, após sofrer trauma físico severo com diversas lesões internas, mas depois ele apresentou erupções cutâneas, como os apresentados em casos confirmados de varíola dos macacos.

Manaus/AM - Um caso suspeito de varíola dos macacos de paciente natural de São Gabriel da Cachoeira está sendo investigado pelo Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O homem está internado em Manaus, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, desde segunda-feira (12).

