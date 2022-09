Médicos do Amazonas realizam workshop de ultrassonografia e medicina fetal

Médicos, estudantes de medicina e demais profissionais de Saúde do Amazonas têm encontro marcado nos dias 16 e 17 de setembro, em Manaus. Nos dois dias, serão realizadas a 3ª Jornada Amazonense de Ultrassonografia e Medicina Fetal e o 2º Workshop Amazonense de Ultrassonografia, com a participação de alguns dos mais importantes nomes da medicina brasileira nos campos ligados à ultrassonografia.

Os eventos, que estão sendo organizados pela Associação Amazonense de Ultrassonografia (Amazus), serão no espaço Rio Amazonas, auditório principal do Centro Cultural Povos da Amazônia, localizado na Bola da Suframa, zona Sul de Manaus.

O vice-presidente da Amazus, médico Sidney Albuquerque, explica que a jornada é focada em ultrassonografia e medicina fetal, esta segunda a área que aborda os procedimentos fetais e que são executados na parte de obstetrícia.

Sobre o cronograma que vai ser abordado nas palestras, ele diz que todos têm muito destaque. “Mas uma área que tá tendo muita destaque hoje no Brasil como pioneiro é a cirurgia de mielomeningocele intra-útero, aqueles defeitos de coluna que o bebê tem, que fica aberto e fazem a cirurgia intra-uterina”, diz Sidney Albuquerque.

Para as palestras foram reunidos médicos do Amazonas e de outros Estados. De São Paulo, virão os médicos Ayrton Pastore e Gregório Lorenzo, assim como a médica Lílian Lopes, esta última considerada uma autoridade internacional sobre cardiologia fetal. Do Rio de Janeiro, estará presente o médico Renato Sá. De Mina Gerais, o médico Carlos Stéfano. E do Amazonas, a médica Mariana Brock e seus colegas, também médicos, Nélio Santos e Jorge Leão, os três palestrantes nacionais.

Para a realização dos eventos, a organização está recebendo o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A abertura acontece na sexta-feira, dia 16, às 8h.

Confira a programação: