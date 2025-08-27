Carro pega fogo no meio da rua e deixa trânsito caótico na Praça 14
Por Portal Do Holanda
27/08/2025 8h06 — em
Amazonas
Manaus/AM- Um carro pegou fogo e deixou o trânsito caótico na manhã desta quarta-feira (27), na rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14, na zona centro-sul.
As informações iniciais são de que o veículo trafegava na via, quando ao se aproximar do cruzamento da rua Ramos Ferreira, começou a pegar fogo.
O motorista conseguiu sair do carro, mas o automóvel foi completamente engolido pelas chamas e destruído rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o incêndio.
Contudo, o trânsito precisou ser bloqueado e um intenso congestionamento se formou na área. Apenas depois do rescaldo dos restos do veículo é que a via foi liberada para tráfego.
ASSUNTOS: Amazonas