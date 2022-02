Carnaval no Amazonas tem pontos facultativos decretados; serviços essenciais são mantidos

Manaus/AM - O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo para a segunda (28), terça e quarta-feira (1º e 02/03), mantendo o funcionamento dos serviços essenciais de segurança pública e saúde durante a comemoração do Carnaval. No sábado e domingo (26 e 27) os serviços de urgência e emergência também serão mantidos.

Com o decreto, estarão suspensos os expedientes nos órgãos do Poder Executivo Estadual a partir de segunda até a quarta-feira de Cinzas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), sendo válido para repartições públicas, autarquias e fundações. A exceção é para órgãos que prestam serviços essenciais e de interesse público.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as 25 unidades de urgência e emergência da capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante os três dias. No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência funcionando diariamente em regime de plantão 24 horas.

Funcionarão os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã; e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas, com retorno dos atendimentos ambulatoriais e laboratoriais na quinta-feira (03/03).

Hemoam – A coleta de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) acontecerá das 7h às 18h, na segunda-feira, sendo suspensa na terça e retomada na quarta-feira, das 13h às 18h. O atendimento ambulatorial e coletas de análise estarão suspensos, sendo retomados na quinta-feira.

Segurança – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que, nos pontos facultativos de segunda-feira (28/02), terça e quarta-feira (1º e 02/03), somente as Centrais de Flagrantes (1° DIP, 6° DIP, 14° DIP, 19° DIP, DEHS, Deaai, Depca e DECCM – Plantão de Vulneráveis-PLV) irão funcionar, em regime de plantão 24h.

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) funcionará atendendo registro de ocorrência da área de atuação da Especializada. Nesse período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais na quinta-feira (03/03), das 8h às 17h.

Educação – Durante os pontos facultativos, os serviços da Secretaria de Educação e Desporto estarão suspensos. As atividades serão retomadas na quinta-feira.

Ainda na área de segurança, a Polícia Militar do Amazonas mantém reforço no trabalho de patrulhamento das ruas em todo o estado. Em situações de emergência, a população deve ligar para o serviço emergencial 190, da PMAM, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Espaços culturais – A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informa que na segunda-feira os espaços culturais do Estado estarão fechados para manutenção.

Na terça-feira, o Teatro Amazonas, Palacete Provincial, palácios da Justiça e Rio Negro estarão abertos para visitação, das 9h às 13h. Já na quarta-feira o funcionamento será das 13h às 17h. A Casa das Artes funcionará nos dois dias, das 16h às 20h.