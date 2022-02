Federação das Indústrias do Amazonas repudia redução do IPI

“O governo se utilizou de sofismas para decretar uma medida que, em linhas gerais, reduz o apelo da produção local e torna mais vantajosa a produção em outras Unidades da Federação que não possuem as dificuldades logísticas e peculiaridades do Amazonas”, diz a Fieam.

A Federação também cita que a medida implica com a Zona Franca de Manaus. “O decreto, que reduz em 18,5% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de automóveis de passageiros, e em 25% a alíquota de IPI incidente sobre os demais produtos, exclusive tabaco e seus sucedâneos manufaturados, desfere um duro golpe na competitividade dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, além de impactar as receitas de estados e municípios”.

De acordo com a nota publicada, a medida contradiz tudo o que havia sido sinalizado pelo próprio governo federal em tratativas anteriores, por intermédio do Ministro Paulo Guedes e da Secretária Especial de Produtividade e Competitividade, Daniella Consentino.

Manaus/AM - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), divulgou uma nota de repúdio ao decreto de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), publicado nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da União.

