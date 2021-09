Caravana de ação social acontece este sábado em Manacapuru

Em parceria com o Detran AM, será oferecida a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro de Veículo (CRV) e Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), além de ações educativas com fantoches, jogos lúdicos e a consulta da situação de veículos e condutores. O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) fará a exposição dos equipamentos usados durante as ações no trânsito. Serão oferecidos gratuitamente:

Neste sábado (11), das 9h às 13h, o Sesc AM promove ações sociais e culturais em Manacapuru. Todos os serviços são gratuitos e visam à participação da comunidade em ações assistenciais nas áreas de saúde, cidadania, meio ambiente e valorização pessoal. A Caravana Sesc será realizada no Centro de Atividades Fausto Ventura, localizado na rua Waldemar Ventura, 450, bairro Aparecida.

