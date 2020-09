Campanha 'Doe um brinquedo e ganhe sorrisos' começa no Amazonas

Manaus/AM - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com todas as Secretarias do Estado, iniciou neste sábado (05), a segunda edição da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”. O objetivo da ação é arrecadar brinquedos para crianças de baixa renda até o dia 1° de outubro e serão doados no decorrer do mês.

Em 2019, a meta foi de 4 mil arrecadações, chegando a um total de 21 mil doações que foram distribuídos em alguns municípios do Estado. Este ano, a meta será em 5 mil brinquedos arrecadados, que poderão ser entregues em qualquer Secretaria do Estado, nos horários de 08h00, às 17h00, ou no próprio Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), localizada na Sede do Governo, na Avenida Brasil, número 3.925, bairro Compensa.

“Diante do cenário atual da pandemia, a primeira-dama nos orientou que iniciássemos a campanha de arrecadação dos brinquedos, seguindo os protocolos de saúde da OMS, para evitar qualquer tipo de contaminação tanto aos servidores, quanto as crianças que irão receber os brinquedos. É muito importante que todas as doações estejam em ótima situação de uso.” Afirma a secretária da FPS Kathelen Santos.