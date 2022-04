Caminhão tanque que tombou na BR-174 transportava combustíveis de forma ilegal

O Ibama deve cuidar do processo administrativo e das penalidades. Vale lembrar que o acidente ocorreu por volta das 15h da segunda-feira (18) e partes do veículo, incluindo o tanque de combustíveis passaram 4 dias na pista.

Após o tombamento, uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) esteve no local e constatou que o transporte estava ocorrendo de forma ilegal.

No dia do acidente, o caminhão transportava mais de 34 mil litros de gasolina e diesel entre Roraima e Manaus.

