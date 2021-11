Buscas por criança que desapareceu em mata chegam ao 6° dia no Amazonas

A equipe que trabalha na tentativa de resgate já achou pelo menos dois abrigos que podem ter sido usados por ele no período da noite para se proteger do frio e dos animais.

Manaus/AM - Bombeiros e mateiros continuam as buscas pelo menino de 11 anos, Gabriel Souza, que desapareceu em uma região de mata na Vila do Jacaré, comunidade localizada na zona rural de Manacapuru.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.