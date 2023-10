Brasileirão: Amazonas FC enfrenta Brusque pelo título da série C

Após conseguir o acesso à série B, o Amazonas FC luta contra o Brusque neste domingo (22) na disputa pelo inédito título de campeão da Série C do Brasileirão.

Os times se enfrentam no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, às 17h do horário de Brasília, e às 16h no horário de Manaus. O jogo será transmitido pelo Nosso Futebol+.

Para os torcedores do Onça-pintada, o jogo será transmitido no telão da Praça do Armando Mendes. A concentração acontece a partir das 15h e contará com atrações como Xandinho, Elite do Samba e mais.

No jogo de ida, os clubes empataram em 0 a 0. Caso haja um novo empate, a decisão será levada para os pênaltis.