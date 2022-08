Braga debate segurança e violência com moradores da zona Norte de Manaus

Manaus/AM - O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da Vida” (MDB/PSD com apoio da federação PT, PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB) se reuniu nesta quarta-feira (10/08), na Chácara Recanto dos Amigos, com dezenas de moradores e lideranças comunitárias da zona Norte de Manaus.

O encontro foi organizado pelo candidato a deputado estadual do MDB, empresário Jesus Alves e reuniu centenas de moradores do bairro Colônia Terra Nova e das comunidades Santa Marta, América do Sul, Jesus Me Deu, Fortaleza, Leão de Judá e Rio Piorini.

Os moradores reclamaram do grande índice de violência, roubos em residências e comércios, falta de segurança pública e pediram a construção de um Centro de Convivência da Família. As localidades foram criadas a partir de invasões de terras na década de 1988 hoje são habitadas por mais de 53,2 mil pessoas.

Governador do Amazonas por duas vezes (2003/10), o senador Eduardo, que estava acompanhado da sua vice, Anne Moura (PT), lembrou que à frente do Executivo, instalou o Prato Cidadão do Rio Piorino e criou projetos importantes para a zona Norte que reduziu o índice de violência, construiu de Centros de Tempo Integral, Jovem Cidadão e o Centro de Convivência da zona Norte.

"E estamos aqui hoje para dizer que o Amazonas precisa mudar e essa mudança precisa do povo. Vamos construir o hospital, pronto-socorro e uma maternidade para a zona Norte. E sabemos fazer. A última maternidade construída foi a Dona Lindu, no meu mandato", lembrou o senador.

Anne Moura disse que estará ao lado do senador no Governo do Amazonas representando as mulheres. "Eduardo é sensível as causas das mulheres e vai fazer muito. E estarei ao seu lado representando cada uma de vocês. Vamos mudar também elegendo o presidente Lula", destacou a pré-candidata a vice-governadora.

O empresário Jesus Alves afirmou que o melhor para o Amazonas é a experiência de um governador que já mostrou que sabe conduzir o estado. "Estamos iniciando a mudança aqui com vocês. Precisamos de um governador que saiba nos conduzir e ele é o Eduardo Braga ", afirmou.