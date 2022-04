BR-174 é liberada após retirada da última parte de caminhão tanque tombado

A estrada que liga Manaus ao município de Presidente Figueiredo e ao estado de Roraima, estava com uma barreira no entre o km 39 e o Km 40 para que uma equipe da empresa de combustível fizesse a remoção da carga em segurança.

A última parte do caminhão tanque que tombou com mais de 34 mil litros de combustíveis na segunda-feira (17), foi retirada no fim da tarde de ontem, com o restante da carga explosiva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.