Boninho anuncia que 'BBB 21' será o último; veja

Um internauta perguntou quando começam as inscrições do "BBB 22" e o Big Boss respondeu que o "BBB 21" será o último. "Esse é o último BBB! Por isso, o Big dos Bigs", escreveu Boninho.

