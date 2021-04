Amazonas recebe mais de 47 mil medicamentos do kits de intubação

O Amazonas recebeu 47.672 medicamentos do chamado "kit intubação", neste segunda-feira (19), segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas. As unidades do estado enfrentam escassez do kit, composto por bloqueadores neuromusculares e sedativos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) possui kits de intubação suficiente para 30 dias. A remessa enviada - de 47.672 medicamentos - assegura a ampliação do estoque para mais 10 dias.

Desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde vem centralizando a compra do chamado kit intubação. Em algumas unidades de saúde do país, profissionais da saúde denunciaram a falta de sedativos para o atendimento a pacientes graves de Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) possui kits de intubação suficiente para 30 dias. A remessa enviada - de 47.672 medicamentos - assegura a ampliação do estoque para mais 10 dias.

Desde o começo da pandemia, o Ministério da Saúde vem centralizando a compra do chamado kit intubação. Em algumas unidades de saúde do país, profissionais da saúde denunciaram a falta de sedativos para o atendimento a pacientes graves de Covid-19.