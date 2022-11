Bolsonaristas serão multados caso descumpram decisão federal em frente ao CMA

Manaus/AM - Após a juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, decidir que a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado e a União devem adotar providências para impedir e acabar com as manifestações em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus. Caso Governo e União não empreguem uso de força para retirada dos manifestantes, serão multados em R$ 1 milhão. Além disto, cada bolsonarista poderá ser multado em R$ 10 mil.

"Ao Estado do Amazonas e à União Federa: 1. Que procedam, no prazo máximo de 12 (doze) horas, às providências necessárias para dispersão da ocupação que dá em frente ao Comando Militar da Amazônia, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo atraso em dar início e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelas horas seguintes de atraso, utilizando-se das forças policiais que lhes estiverem disponíveis", cita a magistrada.

"Intimem-se a todos por oficial plantonista e meio eletrônico, para ciência (inclusive do calendário das inspeções judiciais para que, querendo - e consigam chegar - se façam presentes) e imediato cumprimento. Fixo multa diária de dez mil reais a cada réu, caso verificado o descumprimento", finaliza Jaiza Fraxe.

A medida atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) onde se pediu a adoção de medidas para dispersão da ocupação que ocorre frente ao CMA no contexto da prática de atos antidemocráticos realizada por pessoas que pregam o golpe militar e não aceitam a instauração do governo do presidente eleito.