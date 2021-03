Bolsa Universidade garante mais 78 bolsas para graduação em Manaus

O processo seletivo 2021/2 deve ocorrer no início do próximo semestre. A Espi divulgará, em breve, mais informações sobre a nova seleção.

O subsecretário da Espi, Júnior Nunes, esteve na sede da instituição de ensino na manhã desta segunda-feira, 15/3, para consolidar a parceria, que contemplará estudantes com 39 bolsas de 100% e outros 39 com bolsas de 75%.

Manaus/AM - A Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), garantiu mais 78 bolsas de estudos nos cursos de graduação da Faculdade Estácio do Amazonas, para o processo seletivo do Programa Bolsa Universidade 2021/2.

