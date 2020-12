Boi Garantido anuncia retorno do levantador de toadas Gilson Matos

Manaus/AM - O Boi Garantido anunciou nesta terça-feira (15), o retorno do cantor Gilson Matos ao boi vermelho e branco. Ele fará sua primeira participação, ao lado de David Assayag, no Parque de Natal, em Parintins, interior do Amazonas.

Gilson, que estava no Caprichoso, já fez parte do Garantido por 12 anos. “Recebi o convite do presidente Antônio Andrade para retornar ao quadro de cantores do Garantido e estive ouvindo os projetos, ideias, que por sinal são bons então eu aceitei retornar. Daqui pra frente o futuro é Garantido”, disse o cantor.