Gasto milionário decoração de natal no Amazonas é destaque nacional

Manaus/AM - O gasto milionário com enfeites natalinos, sem licitação, pelo Governo do Amazonas, foi tema de debate na GloboNews na noite desta terça-feira (15).

Gasto milionário com decoração de natal pelo governo do Amazonas é destaque nacional pic.twitter.com/oRPztz4ncc — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 16, 2020

No mês em que o Amazonas ultrapassou os 5 mil mortos pela Covid-19, com números assustadores também na renda familiar que caiu devido à pandemia, o custo de R$ 1,5 milhão ofuscou o brilho da árvore instalada no Largo do São Sebastião, à frente do Teatro Amazonas.

Inicialmente, o governo havia informado que gastaria R$ 2 milhões com serviços natalinos, sem licitação. Nesta terça, publicou uma errata informando que o gasto será de R$ 1,5 milhão com a contratação de mão de obra de artistas.