Codam avalia projetos com R$ 2,65 bilhões de investimentos em Manaus

Manaus/AM - O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) se reúne, pela última vez em 2020, na próxima quinta-feira (17) às 10h, para deliberar sobre pauta que relaciona 40 projetos industriais com investimentos estimados em R$ 2,65 bilhões e 1.806 empregos, ao longo dos próximos três anos.

A reunião será realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), de modo presencial somente para os conselheiros e com transmissão pelo canal da Sedecti no Youtube (Sedecti Amazonas) para os interessados.

Mondial diversifica

Um dos destaques da pauta é a proposta de diversificação da linha de eletrodoméstico da Mondial no Polo Industrial de Manaus (PIM), que deve abrir cerca de 130 vagas no mercado de trabalho com recursos de aproximadamente R$ 159 milhões, no segundo semestre de 2021. O grupo Mondial vai instalar sua nova planta industrial na fábrica antes ocupada pela Sony, que encerrou suas atividades no Estado em setembro deste ano, com a produção da nova linha de eletroportáteis que inclui televisores, condicionadores de ar e micro-ondas.

O secretário da Sedecti, Jório Veiga Filho, que presidirá a reunião representando o governador Wilson Lima, avalia o momento como um sinal de retomada da economia representado na confiança nos negócios no Estado.

"A pauta desta reunião demonstra, mais uma vez, a confiança dos investidores no modelo Zona Franca de Manaus. São 40 projetos e um valor de investimento de mais de R$ 2,6 bilhões. Uma pauta robusta como essa não é normal para a última reunião do ano, o que concretiza a confiança dos empresários é o ambiente de negócio no Amazonas. Além disso, vale ressaltar também que voltamos a ter investimentos em projetos no interior, mostrando assim, a força que o setor primário possui em nosso Estado", destaca o secretário.

Calendário 2021

O calendário de reuniões do Conselho para 2021 foi definido com uma inovação: um prazo limite para que as empresas encaminhem seus projetos para análise técnica das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e da Fazenda (Sefaz).

O novo calendário das reuniões do Codam já foi divulgado. As reuniões bimestrais acontecerão nas seguintes datas:

- 24 de fevereiro (prazo limite de entrega de projeto até 9 de janeiro);

- 29 de abril (prazo limite de entrega de projeto até 14 de abril);

- 24 de junho (prazo limite de entrega de projeto até 9 de junho);

- 18 de agosto (prazo limite de entrega de projeto até 4 de agosto);

- 21 de outubro (prazo limite de entrega de projeto até 6 de junho);

- 16 de dezembro (prazo limite de entrega de projeto até 01 de dezembro).