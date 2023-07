Bebê de 1 ano desaparece após cair em rio em Manacapuru

A pequena Marielle Parente Martins, de 1 ano e 9 meses, está desaparecida desde terça-feira (18), após cair no rio na comunidade São Lázaro, no Paraná do Periquito, zona rural de Manacapuru.

A menina estava brincando com uma prima de 10 anos no flutuante quando o banco em que estava sentada virou e ela caiu no rio. A prima gritou por socorro, mas a tia que está grávida não conseguiu alcançá-la a tempo.

A mãe de Marielle estava trabalhando no momento do acidente, e a menina estava sob os cuidados da tia.

Moradores iniciaram as buscas pela menina logo em seguida, já o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas, nesta quarta-feira (19).