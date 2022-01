Bati de porta em porta’, Adail fala como conseguiu progresso em Coari

Em entrevista concedida ao Programa PodMais, da TV Record News Manaus, realizada nesta quarta-feira (26), o pré-candidato a deputado federal, Adail Filho, falou sobre como conseguiu modernizar o município de Coari com a captação de recursos externos.

Ele lembrou que embora criticado por suas viagens, foram graças a elas que na sua gestão como prefeito do município ele conseguiu arrecadar mais de R$ 500 milhões em investimentos.

“Graças a essas minhas viagens, as minhas andanças, as minhas peregrinações nessas cidades. Eu consegui levar com tranquilamente mais de 500 milhões de reais que se eu ficasse simplesmente parado no município de Coari não ia entrar no município”, disse Adail, que complementou.

“Então eu não me arrependo, é uma coisa que inclusive eu me orgulho muito".

O ex-prefeito de Coari, frisa que com toda essa arrecadação, foi possível fazer reformas e construir novos empreendimentos que contribuíram para o progresso de Coari e para o sucesso da sua gestão à frente da cidade.

“Eu consegui muitos investimentos graças a essas minhas andanças. Então quando me perguntam: Você ficava muito tempo viajando? Ficava mesmo e não me arrependo. Porque graças a essas viagens nós conseguimos um estádio de futebol com capacidade pra 15 mil pessoas com arquibancadas cobertas. Dois complexos esportivos, uma cidade da criança, um hospital de medicina tropical, reforma do nosso hospital, uma estrada que há mais de 30 anos não existia e já estava somado outra estrada que está sendo recapeada agora. Nosso aeroporto que está sendo reformado, um investimento de mais de 100 milhões de reais”, explicou.

Ainda na entrevista, Adail comentou que durante a sua gestão à frente de Coari, ele foi muito ativo na busca por recursos e que ia pessoalmente a órgãos e até ministérios para que projetos pudessem ser realizados no município.

"Não fiquei simplesmente de braços cruzados esperando os recursos próprios caírem e me contentar com aquilo. Eu ia batendo de porta em porta, no governo do estado nas instituições federais, nos ministérios, tentando firmar parcerias público-privadas pra levar investimento externo pro município de Coari e que isso certamente é uma renda extra que circula dentro do município, né? Então eu sempre fui muito diligente, eu sempre fiz questão de ir pessoalmente nos órgãos, nessas cidades, conversar com as pessoas, apresentando o nosso município”.