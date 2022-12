Banco do Brasil anuncia concurso com vagas para o Amazonas; confira edital

Manaus/AM - O Banco do Brasil publicou o edital do concurso público, na madrugada desta sexta-feira (23), ofertando 6 mil vagas de nível médio de escolaridade, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva.

As oportunidades são para o cargo de Escriturário, nas especialidades de Agente de Tecnologia e Agente Comercial, com remuneração inicial de R$ 3.622,23, para uma jornada de 30h semanais. As vagas são para todos os estados do país e para o Distrito Federal.

As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta (23) até o dia 24 de fevereiro de 2023, no site da banca organizadora, o Cesgranrio, com a taxa de R$ 50,00. As provas são previstas para 23 de abril.

Confira o edital abaixo;