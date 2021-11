Balneários e pontos turísticos passam por fiscalização em Presidente Figueiredo

Manaus/AM - Equipes de fiscalização estiveram nos principais pontos turísticos do município de Presidente Figueiredo para orientar proprietários e vistantes quanto aos cuidados com os espaços naturais e com a própria segurança nos loais.

De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo, a cidade tem recebido cerca de 5 mil visitantes nos finais de semana.

Durante a ação foram fiscalizadas pousadas, balneários e restaurantes. Esses estabelecimentos foram orientados quanto à importância de fazerem parte do Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo de empresas do setor.

As visitas técnicas são feitas pelo departamento de Registro e Sensibilização, que faz parte da Diretoria de Turismo, e serão realizadas de forma permanente.



Cadastur

O Cadastur é um sistema de cadastro do Ministério do Turismo (MTur) para pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

O cadastro é válido por dois anos, no caso das pessoas jurídicas, e cinco anos para os guias de turismo.

Tanto o cadastro como a renovação são totalmente gratuitos. O turista pode conferir os estabelecimentos cadastrados no site do Cadastur (https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/).