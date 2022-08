Baixa vacinação contra poliomielite deixa saúde em alerta no Amazonas

Há mais de 30 anos, o Amazonas não registra um caso da doença. O esquema vacinal consiste na administração de três doses de vacina inativada poliomielite (VIP), aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses.

De acordo com autoridades de saúde, enquanto a poliomielite existir em qualquer lugar do planeta, há o risco de importação da doença. O vírus é perigoso e de alta transmissibilidade, mais transmissível do que o da Covid-19, por exemplo, diz a Fiocruz.

Em 2019, a cobertura vacinal era de 83,29%. No ano seguinte, em 2020, o Amazonas alcançou somente 67,52% do público alvo. O percentual se manteve em 2021, quando a cobertura era de 66,51% da população.

A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que emitiu nota de alerta aos municípios para evitar a reintrodução da Poliomielite no Amazonas.

Manaus/AM - Até junho deste ano, a cobertura vacinal contra a poliomielite (paralisia infantil) no Amazonas chegou a 46,72%. Apenas dois municípios do estado, Itapiranga e Silves, apresentam cobertura vacinal satisfatória, ultrapassando os 95% preconizados pelo Ministério da Saúde (MS). Os demais municípios, incluindo a capital, Manaus, estão abaixo da meta da vacinação, que é a única forma de prevenção contra a doença.

