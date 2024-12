Bairros ficam sem água após vazamento na rede de abastecimento no Adrianópolis

Manaus/AM - Os bairros São Francisco, Petrópolis e Praça 14, ambos na zona-Sul de Manaus, ficaram sem água neste domingo (15) após um vazamento na rede de abastecimento do bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman, está sendo realizado uma manutenção emergencial realizada pela concessionária Águas de Manaus na rede de 500 milímetros, localizada na rua Marciano Armond, sentido bairro-Centro.



Devido ao vazamento, o abastecimento de água nas áreas atendidas pelo Reservatório do Mocó precisou ser suspenso e com isso, os bairros São Francisco, Petrópolis e Praça 14 de Janeiro estão com o fornecimento de água suspenso.



O local do vazamento fica próximo a uma tubulação de gás, por esse motivo técnicos da Companhia de Gás (Cigás) foram acionados para acompanhar o serviço e garantir que o reparo seja realizado com segurança.



O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, esteve no local e afirmou que solicitou informações da concessionária a respeito das causas do vazamento.



Segundo a empresa Águas de Manaus, o serviço será concluído ao longo da noite, e o abastecimento de água será retomado gradualmente durante a madrugada e manhã de segunda-feira.