Auxílio para setor do turismo, cultura e esporte no Amazonas será de R$ 600

Manaus/AM - Profissionais do turismo, da cultura e do esporte do Amazonas vão receber R$ 600, pagos em três parcelas de R$ 200.

O projeto de lei deve ser apresentado ainda hoje à Assembleia Legislativa. Não há previsão do início do pagamento.

As despesas desses auxílios serão pagas por órgãos diferentes. No caso do auxílio esporte, o dinheiro será distribuído pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento. O auxílio turismo será pago pela AmazonasTur e o da cultura será repassado pela SEC (Secretaria de Cultura).