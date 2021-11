Auxílio Estadual: Entrega do cartão será retomada nesta segunda no Amazonas

Manaus/AM - A entrega dos cartões do Auxílio Estadual retornarão nesta segunda-feira (29) para os municípios das calhas do Baixo e Médio Amazonas.

Em Manaus, o o governo vai iniciar um novo sistema de entrega na quarta-feira (1), com a busca ativa dos beneficiários que ainda não fizeram a retirada do cartão.

Somente nesta segunda-feira, serão seis municípios contemplados com o início das entregas. Nas cidades de Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucará e Urucurituba, o Governo do Amazonas prevê a entrega de mais de 9,5 mil cartões.

Em Coari, após decisão judicial, o Governo do Estado retomará a entrega dos cartões do Auxílio Estadual e de cestas básicas a famílias nesta terça-feira (30).

Até o próximo sábado (04), as equipes do Governo do Estado também passarão pelos municípios de Manacapuru, Novo Airão, Apuí, Manicoré, Humaitá, Autazes e Careiro Castanho. Em outros municípios, o cronograma de entregas segue até o dia 15 de dezembro.

Na capital, após a entrega de mais de 140 mil cartões, o governador Wilson Lima anunciou o início de um novo sistema de entrega de cartões na capital.

A partir da quarta-feira (1º/12), a distribuição dos remanescentes ficará concentrada do Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, que fica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O atendimento no CECF Padre Pedro Vignola, a partir da quarta-feira, será das 8h às 16h e se estenderá até o dia 10 de dezembro, quando a coordenação do programa espera ter atendido todas as 158.251 famílias que têm direito ao benefício em Manaus. No interior, serão beneficiadas 141.749 famílias.